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Жизнь

Из эксклюзива в ширпотреб: «Военторг» запустил в продажу «куртки Путина»

Компания «Военторг» запустила в продажу модель демисезонной ветровки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru

«Та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России», оператором которой выступает АО «Военторг», — сказали агентству в пресс-службе.

Долгое время эта куртка из плотного материала была эксклюзивом, сшитым только для президента России. Теперь модель доступна во всех магазинах компании, пишет bfm.ru.

Серия курток лимитирована, линейка размеров — от S до 4XL. Цена ветровки составляет чуть более 7 тысяч рублей.

«И пенсия 9 тыс. рублей. Целую куртку Путина может позволить себе пенсионер», — моментально отреагировали комментаторы.

Путин часто проводит короткий отпуск в сибирской тайге. В 2018-м компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Глава государства собирал в Туве ягоды и грибы, гулял по горам и сплавлялся по реке на лодке, пишет «МК». А в августе 2017-го он занимался там же подводной охотой и рыбалкой. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.

«Во время отдыха в Южной Сибири президент сам готовит шашлык из мяса, которое удаётся добыть на охоте. Маринад для него Путин держит в секрете, — рассказал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, сопровождавший президента в поездке.

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