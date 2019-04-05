Из эксклюзива в ширпотреб: «Военторг» запустил в продажу «куртки Путина»

Компания «Военторг» запустила в продажу модель демисезонной ветровки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву, сообщает РИА Новости .

«Та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России», оператором которой выступает АО «Военторг», — сказали агентству в пресс-службе.

Долгое время эта куртка из плотного материала была эксклюзивом, сшитым только для президента России. Теперь модель доступна во всех магазинах компании, пишет bfm.ru.

Серия курток лимитирована, линейка размеров — от S до 4XL. Цена ветровки составляет чуть более 7 тысяч рублей.

Куртки Путина пришли на смену футболкам с Путиным. Уже в продаже во всех военторгах страны, цена вопроса - чуть больше 7 тысяч рублей pic.twitter.com/1BRJQ8GIZN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 апреля 2019 г.

«И пенсия 9 тыс. рублей. Целую куртку Путина может позволить себе пенсионер», — моментально отреагировали комментаторы.

Путин часто проводит короткий отпуск в сибирской тайге. В 2018-м компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Глава государства собирал в Туве ягоды и грибы, гулял по горам и сплавлялся по реке на лодке, пишет «МК». А в августе 2017-го он занимался там же подводной охотой и рыбалкой. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.