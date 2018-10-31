Из космоса сплошным потоком идут всплески загадочных радиосигналов

Получены загадочные радиосигналы из космоса, идущие на Землю «всплесками». Австралийские исследователи изучили источники быстрых радиовсплесков и обнаружили, что они не наблюдаются на низких частотах, сообщает Phys.org .

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии. Для сравнения — такую энергию Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет.

Гипотезы

Одна из гипотез космического всплеска радиосигналов предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Другие ученые утверждают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий. К примеру — гибели звезд.

Эксперимент

Астрономы провели поиск источников быстрых радиовсплесков с помощью радиоинтерферометра ASKAP и антенной решетки MWA, пишет Lenta.ru.

ASKAP зафиксировал несколько ярких источников быстрых радиовсплесков на частоте 1,4 гигагерц, а MWA не увидел их, хотя был направлен в ту же область неба.

FRB-вспышки

Также ученые заявили, что обнаружили новые FRB-вспышки, которые называют «радиосигналами инопланетян». Ученым удалось открыть еще порядка 20 новых источников подобного рода в далеких галактиках, что удвоило уже известное число FRB-вспышек.

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, FRB, астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

Последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций.

Шахматная доска для инопланетян

Исследователи раскрыли несколько способов общения с инопланетянами.

Для этого нужно использовать лазерные лучи, радиосигналы и высокочастотные частицы.

Выйти на связь с инопланетянами люди пробовали еще в XIX веке, решив попробовать начертить огромные рисунки в пещере Сахара, а также создать огромную шахматную доску.

Год назад, о время лунного затмения уфологами из разных стран были замечены сотни НЛО, которые, по мнению специалистов, посетили Землю. Большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.