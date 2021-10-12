Из ледника вырубили древнюю лыжу возрастом 1300 лет

Первую древнюю лыжу ледниковые археологи достали в 2014 году. С тех пор они следили за этим местом, отслеживая таяние льда по спутниковым фото.

В этом году они увидели, что лед отступил. Команда провела полевую разведку и обнаружила еще одну лыжу, застрявшую во льду — недалеко от того места, где была найдена первая.

Она была слишком прочно врезана во лед, поэтому археологи вернулись спустя время, расчистили снег и вырубили топором кусок льда с лыжей, пишет polit.ru.

Затем они растопили лед горячей водой и извлекли лыжу.

Новая находка сохранила крепление, сделанное из кожаного ремешка, березовых прутьев и деревянного бруска.

Между тем во льдах Тибета обнаружили 29 неизвестных человечеству вирусов. Ледник формировался несколько тысячелетий послойно и вобрал в себя воздух и частицы, которые в нем находились. Ученые разбирали эти слои и на основе их изучали, как менялся климат, какими были вирусы, бактерии и воздух.