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Жизнь

Из популярного у туристов места на Алтае специалисты убирали фрагменты «Протона»

На прошедшей неделе сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай участвовали в работах по эвакуации фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей «Протон» с территории Чемальского района.

Обломки "Протона" в Горном Алтае.
Обломки "Протона" в Горном Алтае.
04.rospotrebnadzor.ru

За границами района падения частей ракет-носителей № 327 обнаружены четыре бака окислителя ракеты-носителя «Протон». Вес каждого бака в среднем составляет 2 тонны.

Обнаруженные баки вертолетом вывезены на подготовленную площадку. Там их распилили на более мелкие части для дальнейшей эвакуации и переработки.

Авиационное обеспечение работ осуществлялось АСЦ «Сиб НИА-Тест» (Новосибирск), АУ РА «Авиалесохрана» республики.

Работы организованы Роскосмосом в рамках выполнения своих обязательств по договору с правительством региона о снижении антропогенной нагрузки от космической деятельности.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы, провели замеры радиационного фона.

Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено. Замеры радиационного фона не превышают допустимые нормативы.

В 2019 году Роскосмос ответил алтайским властям о захламлении региона обломками ракет.

Роскосмос «убирает за собой» отделяющиеся части ракет-носителей с полей падения на Алтае и полностью выполняет все обязательства по договору, заявили в госкорпорации. Ранее правительство Республики Алтай упрекнуло компанию в захламлении региона.

Периодически появляющиеся в СМИ сообщения об обнаружении в анализах местных жителей следов НДМГ (компонент высококипящего ракетного топлива) не соответствуют действительности, также подчеркнули в Роскосмосе.

На территории падения отделяющихся частей ракет-носителей до сих пор остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты, говорилось в сообщении правительства республики.

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