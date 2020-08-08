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8 августа 24°C
Жизнь

14 из 46. Роспотребнадзор рассказал, где точно можно купаться в Алтайском крае

В Алтайском крае МЧС одобрило 46 пляжей, а Роспотребнадзор сократил список больше чем втрое. В ведомстве рассказали, где точно безопасно купаться.

Лето, пляж, отдых.
Лето, пляж, отдых.
CC0

Помимо необходимых требований для допуска пляжей, которые проверяет ГИМС, необходимо, чтобы места имели еще и санитарные заключения. Это сказано в коронавирусном указе губернатора.

Функционировать могут только пляжи, получившие санитарно-эпидемиологические заключения. Деятельность остальных под запретом, подчеркнули в ведомстве.

По данным на 7 августа программы производственного контроля разработали для 20 зон отдыха, но пока выдано только 14 санитарно-эпидемиологических заключений (в списке нет озер Ярового, хотя там купалась Ольга Бузова, и не только).

  • Пляж «Городской», Барнаул, ул. Правобережный тракт, 10, протока реки Обь,
  • Пляж «Водный мир», Барнаул, Правобережный тракт, 39, протока реки Обь,
  • Пляж в кемпинг-парке, Барнаул, пос. Кирова, шоссе Ленточный бор, 24а, озеро Пионерское,
  • Пляж «Центральный», Бийск, набережная парка «Победа», правый берег реки Бия,
  • Пляж «Квартал АБ», Бийск, напротив спорткомплекса «Заря», правый берег реки Бия,
  • Пляж «У Понтонного моста», Бийск, левый берег реки Бия,
  • Пляж «На зеленом клину», Бийск, ул. Советская, правый берег реки Бия,
  • Пляж «Катунский острог», Бийский район, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры,
  • Пляж МУП ОДС ЛОК в Завьяловском районе, озеро Щелочное,
  • Пляж ООО «Изумруд», с. Светлое, озеро Кормовище,
  • Пляж «Гуселетовские плесы», Романовский район, с. Гуселетово, озеро Горькое,
  • Пляж на базе отдыха «Лесная сказка», с. Новоегорьевское, Егорьевский район, озеро Горькое-Перешеечное,
  • Пляж «Бирюзовая Катунь», район горы «Красный Камень, туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», искусственный наливной водоём,
  • Пляж «Березка», п. Катунь, озеро Ая.

В период распространения COVID-19 на территории Алтайского края при посещении пляжей, необходимо соблюдение социального дистанцирования посетителей на расстоянии 1−1,5 м. друг от друга, напоминают в Роспотребнадзоре.

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