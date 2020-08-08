14 из 46. Роспотребнадзор рассказал, где точно можно купаться в Алтайском крае

В Алтайском крае МЧС одобрило 46 пляжей, а Роспотребнадзор сократил список больше чем втрое. В ведомстве рассказали, где точно безопасно купаться.

Помимо необходимых требований для допуска пляжей, которые проверяет ГИМС, необходимо, чтобы места имели еще и санитарные заключения. Это сказано в коронавирусном указе губернатора.

Функционировать могут только пляжи, получившие санитарно-эпидемиологические заключения. Деятельность остальных под запретом, подчеркнули в ведомстве.

По данным на 7 августа программы производственного контроля разработали для 20 зон отдыха, но пока выдано только 14 санитарно-эпидемиологических заключений (в списке нет озер Ярового, хотя там купалась Ольга Бузова, и не только).

Пляж «Городской», Барнаул , ул. Правобережный тракт , 10 , протока реки Обь,

ул. Правобережный тракт 10 протока реки Обь, Пляж «Водный мир», Барнаул , Правобережный тракт , 39 , протока реки Обь,

Правобережный тракт 39 протока реки Обь, Пляж в кемпинг-парке , Барнаул , пос. Кирова , шоссе Ленточный бор , 24а , озеро Пионерское,

Барнаул пос. Кирова шоссе Ленточный бор 24а озеро Пионерское, Пляж «Центральный», Бийск , набережная парка «Победа», правый берег реки Бия,

набережная парка «Победа», правый берег реки Бия, Пляж «Квартал АБ», Бийск , напротив спорткомплекса «Заря», правый берег реки Бия,

напротив спорткомплекса «Заря», правый берег реки Бия, Пляж «У Понтонного моста», Бийск , левый берег реки Бия,

левый берег реки Бия, Пляж «На зеленом клину», Бийск , ул. Советская , правый берег реки Бия,

ул. Советская правый берег реки Бия, Пляж «Катунский острог», Бийский район , с. Усть-Катунь , Смоленские карьеры,

с. Усть-Катунь Смоленские карьеры, Пляж МУП ОДС ЛОК в Завьяловском районе , озеро Щелочное,

озеро Щелочное, Пляж ООО «Изумруд», с. Светлое , озеро Кормовище,

озеро Кормовище, Пляж «Гуселетовские плесы», Романовский район , с. Гуселетово , озеро Горькое,

с. Гуселетово озеро Горькое, Пляж на базе отдыха «Лесная сказка», с. Новоегорьевское , Егорьевский район , озеро Горькое-Перешеечное,

Егорьевский район озеро Горькое-Перешеечное, Пляж «Бирюзовая Катунь», район горы «Красный Камень , туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», искусственный наливной водоём,

туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», искусственный наливной водоём, Пляж «Березка», п. Катунь , озеро Ая.

В период распространения COVID-19 на территории Алтайского края при посещении пляжей, необходимо соблюдение социального дистанцирования посетителей на расстоянии 1−1,5 м. друг от друга, напоминают в Роспотребнадзоре.