Ольга Бузова разделась до купальника и назвала господином губернатора Алтайского края

Ольга Бузова в своем Instagram опубликовала видео из алтайского курорта Яровое, а также поделилась своими размышлениями по отдыху в Алтайском крае.

Напомним, ранее стало известно, что Ольга Бузова приедет в Алтайский край и устроит концерт. У некоторых жителей Ярового такое намерение певицы вызвало «праведную ярость».

После руководство курорта сообщило, что речи о концерте и быть не может — просто будут продавать билетики на пляж. Власти Алтайского края также подтвердили, что Бузова приедет, но выступать не станет.

Певица, прибыв в пункт назначения, написала, что «вероятность заражения в соленой воде Большого Ярового — отсутствует совсем».

«После отдыха дети и взрослые не болеют в течение всего следующего года. Именно за эти качества туристы выбирают этот российский курорт. Воздух богат бромом, прогулки по побережью озера полезны для стабилизации работы нервной системы и обладают выраженным антистрессовым действием, что мне сейчас так необходимо», — отметила Бузова. Также опубликовала видео, на котором в купальнике весело плескается в водичке.



В группе «Правительство Алтайского края» отметили, что певица прилетела на курорт в разгар эпидемии COVID-19 и планировала выступить перед поклонниками.

«В правительстве вынуждены были встретиться с собственниками пляжа, на котором планировался концерт. В итоге выступление не состоялось», — пояснили власти отмену вечеринки.

После этого Бузова записала обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и поклонникам.

«Я надеюсь, что господин губернатор Виктор Петрович Томенко нас услышит и поймет, что Ольга Бузова — законопослушный гражданин и, естественно, никогда никого из своих людей риску подвергать не станет», — сказала певица, добавив, что «концерт сдвинулся на август».

Ольга Бузова давала концерт в Барнауле 3 октября 2019 года и интервью для altapress.ru, а также была на Яровом в июле того же года.