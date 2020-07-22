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Жизнь

Ольга Бузова приедет в Алтайский край и устроит концерт

За два дня до концерта Ольги Бузовой на Яровом об этом событии сообщили организаторы. Популярная певица и теледива приедет 24 июля.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Скриншот видео instagram.com/yarovoe_official

Специально ради рекламы концерта Бузова сняла мини-ролик с приглашением всех поклонников на Яровое, чтобы наслаждаться природой и ее творчеством, а также «укреплять иммунитет соленой водой».

Она выступит на пляже MALIBU. Билеты будут стоить 1,5 тыс. рублей.

На вопрос, почему о концерте сообщили так поздно, в Instagram организатора ответили: «Всему своё время».

Как будут на мероприятии соблюдаться требования санитарной безопасности — неизвестно. Пляжи в Алтайском крае открыты, но массовые мероприятия все еще не разрешаются.

Ольга Бузова давала концерт в Барнауле 3 октября 2019 года и интервью для altapress.ru, а также была и на Яровом в июле того же года.

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