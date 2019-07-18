Из сердца вон: разошлись экс-король Малайзии и «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, который отрекся от престола в конце прошлого года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2015».

Документы о разводе были поданы в суд Сингапура, и процедура оформления завершена, сообщает местная газета New Straits Times.

Строгий развод

Причину расторжения отношений издание не называет, но отмечает, что стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Согласно ему, пара не может вновь вступить брак.

О личной жизни монарха

Правительство малайзийского штата Келантан не имеет никакой официальной информации о разводе наследственного главы штата и бывшего короля Малайзии султана Мухаммада V с его женой. Как отметил заместитель руководителя правительства Мохд Амар Ник Абдулла, «когда речь идет о личной жизни монарха, следует, наверно, оказать некоторое уважение его праву на частную жизнь», пишет bfm.ru.

Свадьба и отречение

Празднование свадьбы пары состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года.

Свадьба состоялась по русскому обычаю, но с элементами малазийской свадьбы.

Традиционно свадебная церемония в Малайзии проводится в национальных костюмах и на специальном помосте, пишет yenicag.ru. Это особая деревянная беседка, красиво украшенная цветами. 49-летний жених вышел к публике в малайзийском национальном наряде, а невеста предстала в русском наряде.

Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, а также научилась носить хиджаб.

Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту.

По данным малайзийского издания, рак был оформлен 7 июня 2018 года.

В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояния населения.