Из сибирских больниц забирают исправные аппараты ИВЛ по приказу властей

Медучреждения должны передать 113 аппаратов ИВЛ. В списке 30 организаций, среди которых клинические больницы, роддома и онкоцентр.
«В целях подготовки и проведения мероприятий по техническому обслуживания аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в документе.
Подлинность приказа изданию подтвердили несколько главврачей. Они выразили недоумение — медики утверждают, что аппараты исправны и техобслуживание не требуется.
Примечательно, что в некоторых учреждениях затребованное оборудование можно пересчитать по пальцам, но его все равно забирают. К примеру, как пишет «Тайга.инфо», в одной из районных больниц забирают пять из семи аппаратов ИВЛ.
Глава регионального минздрава признал на брифинге, что под формулировкой «на техобслуживание» аппараты свозят в кардиодиспансер для борьбы с коронавирусом.
По его словам, таким образом пытаются создать «минимальный запас», необходимый по нормативам.
«Ситуация урегулирована с главными врачами. Это ситуация вынужденная, она временная. Я надеюсь, эти аппараты не понадобятся», — разъяснил глава минздрава, подчеркнув, что больницам «оставляют даже больше, чем нужно».
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области более 50 медиков заразились коронавирусом, каждый седьмой из заразившихся — медработник.