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Жизнь

Из сибирских больниц забирают исправные аппараты ИВЛ по приказу властей

В Новосибирской области местный минздрав приказал 30 медучреждениям передать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на «мифическое» техобслуживание, сообщает НГС.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Медучреждения должны передать 113 аппаратов ИВЛ. В списке 30 организаций, среди которых клинические больницы, роддома и онкоцентр.

«В целях подготовки и проведения мероприятий по техническому обслуживания аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в документе.

Подлинность приказа изданию подтвердили несколько главврачей. Они выразили недоумение — медики утверждают, что аппараты исправны и техобслуживание не требуется.

Аппарат ИВЛ &quot;ФАЗА-5 НР&quot;.
Аппарат ИВЛ «ФАЗА-5 НР».
elly-estel.livejournal.com.

Примечательно, что в некоторых учреждениях затребованное оборудование можно пересчитать по пальцам, но его все равно забирают. К примеру, как пишет «Тайга.инфо», в одной из районных больниц забирают пять из семи аппаратов ИВЛ.

Глава регионального минздрава признал на брифинге, что под формулировкой «на техобслуживание» аппараты свозят в кардиодиспансер для борьбы с коронавирусом.

По его словам, таким образом пытаются создать «минимальный запас», необходимый по нормативам.

«Ситуация урегулирована с главными врачами. Это ситуация вынужденная, она временная. Я надеюсь, эти аппараты не понадобятся», — разъяснил глава минздрава, подчеркнув, что больницам «оставляют даже больше, чем нужно».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области более 50 медиков заразились коронавирусом, каждый седьмой из заразившихся — медработник.

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