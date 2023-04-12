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Жизнь

Из тепла в холод. Очередное похолодание обещают жителям Алтайского края

В Алтайском крае с 13 по 15 апреля обещают похолодание, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Первые весенние цветы в снегу.
Первые весенние цветы в снегу.
Светлана Казина, vk.com/svetlana_kazina

Погода в Алтайском крае 13 апреля

Ночью температура составит от -4 до 1 градусов, а местами опустится до -9. Днем температура поднимется от 8 до 13 градусов, местами по югу до 18 градусов тепла.

Ночью ожидают юго-западный ветер, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем ветер усилится — от 7 до 12, а местами даже до 22 м/с.

Преимущественно без осадков.

Погода в Алтайском крае 14 апреля

Ночная температура от 0 до 5 градусов, местами заморозки до -5 градусов. Днем жителей края ожидает тепло — от 13 до 18 градусов.

Ночью ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем ветер составит 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В регионе прогнозируют небольшой дождь.

Погода в Алтайском крае 15 апреля

Ночью температура -3 до 2 градусов, по югу местами до 7 градусов. Температура днем составит от -2 до -7 градусов, по югу местами поднимется до 3 градусов.

Ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

На большей части территории небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, по югу с дождем. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ранее потепление до +20 прогнозировали в Алтайском крае.

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