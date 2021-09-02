Из -2 в +22. Алтайский край «разрывает» между заморозками и теплом

Приход осени в Алтайском крае отметился серьезным перепадом между ночными и дневными температурами.

Если местами в утренние часы в четверг, 2 сентября, вероятны заморозки до 0…-2 градусов, то днем в регионе будет +17…+22 градуса.

По информации алтайского Гидрометцентра, в крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +18…+20 градусов.

Отметим, что из-за заморозков и высокой пожароопасности в регионе действуют штормовые предупреждения.