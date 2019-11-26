Из-за ЧС в Яровом РЖД в три раза ускорили доставку угля

Доставку топлива из Кузбасса осуществляют отдельными локомотивами без переработки на сортировочных станциях. Груз подается непосредственно на ТЭЦ.
«С 22 ноября к настоящему моменту в Яровое доставлено 30 полувагонов с углем, еще 32 полувагона прибудут на станцию Славгород в ближайшее время», — сообщили в ведомстве.
Всего с начала года по Западно-Сибирской железной дороге в Алтайский край было перевезено 1,4 млн тонн угля на нужды жилищно-коммунального хозяйства.
Ситуация в Яровом
Министр промышленности и энергетики Александр Климин 25 ноября доложил губернатору Виктору Томенко, что на станции растопили и подключили к теплоснабжению котел № 9. В работе также котел № 10.