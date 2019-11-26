Из-за ЧС в Яровом РЖД в три раза ускорили доставку угля

Скорость доставки угля из Кузбасса до Ярового увеличили втрое. Полувагоны с углем достигают пункта назначения за 1,5 суток вместо 4 — 4,5 суток в обычном режиме работы, рассказали в краевом минтрансе.

Доставку топлива из Кузбасса осуществляют отдельными локомотивами без переработки на сортировочных станциях. Груз подается непосредственно на ТЭЦ.

«С 22 ноября к настоящему моменту в Яровое доставлено 30 полувагонов с углем, еще 32 полувагона прибудут на станцию Славгород в ближайшее время», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала года по Западно-Сибирской железной дороге в Алтайский край было перевезено 1,4 млн тонн угля на нужды жилищно-коммунального хозяйства.

Ситуация в Яровом

Министр промышленности и энергетики Александр Климин 25 ноября доложил губернатору Виктору Томенко, что на станции растопили и подключили к теплоснабжению котел № 9. В работе также котел № 10.