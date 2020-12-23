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Жизнь

Из-за двух видео с издевательствами над лисой в Якутии возбудили два дела

В Якутии разыскивают «семью живодеров» из-за жестокого видео с лисой, сообщает пресс-служба республиканского минэкологии.

Лиса.
Лиса.
Erik Mclean, СС0

Поводом стало распространенное в соцсетях видео, на котором мужчина с женщиной палкой добивают лису, попавшую в капкан.

На кадрах мужчина по снегу догоняет животное. Женщина бежит следом и радостно смеется, особенно когда лису бьют по голове.

«Будет проведено административное расследование. При установке виновных лиц будут приняты меры согласно законодательству РФ», — рассказали в пресс-службе.


За пару дней до этого в Якутии произошел аналогичный случай. На видео мужчина пинает животное, а после наступает ногой на голову и душит в снегу.

У лисы сильно повреждены задние лапы, поэтому она не могла убежать. В соцсетях сообщили, что ее перед «экзекуцией» переехали трактором.

В итоге в отношении двух местных жителей возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным — до 3 лет лишения свободы.


Ранее дагестанского депутата оштрафовали за избиение металлической трубой краснокнижного орла. Примечательно, что бить птицу он доверил малолетнему сыну.

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