Депутата оштрафовали за избиение металлической трубой краснокнижного орла

По данным регионального СК, 43-летний мужчина поставил самодельную ловушку с приманкой в виде живой курицы.
При помощи незамысловатой конструкции депутат поймал беркута — хищную птицу семейства ястребиных (самый крупный орел), охота на которых полностью запрещена.
На опубликованных кадрах мужчина подходит к хищной птице и сразу бьет ее по голове отрезком металлической трубы.
Примечательно, что к экзекуции мужчина подключил своего малолетнего сына, который также разок ударил птицу металлической трубой.
По данным СМИ, изначально депутат рассказал, что хотел освободить птицу — после широкого резонанса.
«Свою вину мужчина признал полностью, из личных средств на рекламных плакатах разместил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными», — рассказали в СК.
Суд оштрафовал депутата на 120 тыс. рублей. Дальнейшая судьба беркута неизвестна.
Ранее в Новосибирске объявился кошачий маньяк-расчленитель, теперь жители регулярно знакомятся с «работами» неизвестного живодера. Накануне там же неизвестные привязали мертвую белочку к перилам возле магазина.