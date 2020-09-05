Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Депутата оштрафовали за избиение металлической трубой краснокнижного орла

Дагестанского депутата Заура Абдуллаева оштрафовали на 120 тыс. рублей за поимку и избиение краснокнижного беркута, сообщает «АиФ — Дагестан».

Депутат избил краснокнижного беркута.
Депутат избил краснокнижного беркута.
кадр из видео.

По данным регионального СК, 43-летний мужчина поставил самодельную ловушку с приманкой в виде живой курицы.

При помощи незамысловатой конструкции депутат поймал беркута — хищную птицу семейства ястребиных (самый крупный орел), охота на которых полностью запрещена.

На опубликованных кадрах мужчина подходит к хищной птице и сразу бьет ее по голове отрезком металлической трубы.

Примечательно, что к экзекуции мужчина подключил своего малолетнего сына, который также разок ударил птицу металлической трубой.

По данным СМИ, изначально депутат рассказал, что хотел освободить птицу — после широкого резонанса.

«Свою вину мужчина признал полностью, из личных средств на рекламных плакатах разместил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными», — рассказали в СК.

Суд оштрафовал депутата на 120 тыс. рублей. Дальнейшая судьба беркута неизвестна.

Ранее в Новосибирске объявился кошачий маньяк-расчленитель, теперь жители регулярно знакомятся с «работами» неизвестного живодера. Накануне там же неизвестные привязали мертвую белочку к перилам возле магазина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость