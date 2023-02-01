1 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Из-за густого тумана в Толмачево самолеты направили на запасной аэродром в Барнаул

Международный аэропорт Толмачево (Новосибирск) перестал принимать рейсы из других городов утром 1 февраля, сообщает НГС.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

Прибывающие в Новосибирск рейсы перенаправляют для посадки на запасной аэродром — в Барнаул.

По данным Flightradar24, в Барнаул направлены рейсы Владивосток — Новосибирск и Чита — Новосибирск (оба авиакомпании S7). Лайнер «Аэрофлота» кружил над Новосибирском.

Сообщалось, что семь самолетов, летевших в Новосибирск, приземлились в Барнауле из-за тумана.

Ранее ребенку стало плохо в самолете, перенаправленном на запасной аэродром из-за тумана.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость