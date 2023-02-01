Из-за густого тумана в Толмачево самолеты направили на запасной аэродром в Барнаул

Прибывающие в Новосибирск рейсы перенаправляют для посадки на запасной аэродром — в Барнаул.
По данным Flightradar24, в Барнаул направлены рейсы Владивосток — Новосибирск и Чита — Новосибирск (оба авиакомпании S7). Лайнер «Аэрофлота» кружил над Новосибирском.
Сообщалось, что семь самолетов, летевших в Новосибирск, приземлились в Барнауле из-за тумана.
Ранее ребенку стало плохо в самолете, перенаправленном на запасной аэродром из-за тумана.
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