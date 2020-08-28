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Жизнь

Семь самолетов, летевших в Новосибирск, приземлились в Барнауле из-за тумана

Семь авиарейсов из-за тумана в Новосибирске направили в аэропорт Барнаула рано утром 28 августа, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

На запасной аэродром в Барнаул улетели шесть рейсов S7 Airlines и один рейс авиакомпании Red Wings.

«В результате задержится вылет Red Wings из Новосибирска в Москву, поскольку этот рейс выполнялся на самолете, который улетел в Барнаул», — рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Она отметила, что на этот рейс в Москву зарегистрировали 202 пассажира — они ожидают вылета, им выдали напитки.

Примечательно, что туман также отложил прибытие трех авиарейсов в Томске — «Аэрофлот» (из Москвы), «ЮТэйр» и «РусЛайн». Задержали вылет двух рейсов до Москвы — «Уральских авиалиний» и «S7».

Ранее Барнаул с утра окутал туман «из книги Стивена Кинга».

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