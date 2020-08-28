Семь самолетов, летевших в Новосибирск, приземлились в Барнауле из-за тумана

На запасной аэродром в Барнаул улетели шесть рейсов S7 Airlines и один рейс авиакомпании Red Wings.
«В результате задержится вылет Red Wings из Новосибирска в Москву, поскольку этот рейс выполнялся на самолете, который улетел в Барнаул», — рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Она отметила, что на этот рейс в Москву зарегистрировали 202 пассажира — они ожидают вылета, им выдали напитки.
Примечательно, что туман также отложил прибытие трех авиарейсов в Томске — «Аэрофлот» (из Москвы), «ЮТэйр» и «РусЛайн». Задержали вылет двух рейсов до Москвы — «Уральских авиалиний» и «S7».
Ранее Барнаул с утра окутал туман «из книги Стивена Кинга».