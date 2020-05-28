Из-за «выросших в 428 раз» клещей хотят ввести режим ЧС в столице региона

Депутат Константин Сенченко отметил, что режим подразумевает выделение средств из городского бюджета на покупку иммуноглобулина, которого нет ни в одном травмпункте города и даже в частных клиниках.

Сенченко подчеркнул, что сейчас большинство окрестностей города является небезопасными для прогулок: количество клещей выросло в 428 раз — превысило безопасную норму.

При этом обработка скверов, парков и городских лесов началась слишком поздно, только 23 мая.

«Позднее начало обработки территорий привело к 2000 (из них 600 — дети) обращений жителей Красноярска по поводу укусов, что в 2 раза больше чем в 2019 году на текущую дату. Администрация оказалось не готова к ранней весне и не выполнила рекомендации специалистов по окончанию обработки территорий до 1 мая», — написал Сенченко в своем Facebook.

Как отметили в мэрии, работы планировали начать еще в апреле, однако местная ФАС отменила результаты первых торгов из-за жалобы предпринимателей.

Осторожно: клещи! altapress.ru

Всего с начала сезона в Красноярске зарегистрировали более 2600 случаев присасывания клещей.

По информации Роспотребнадзора, на контрольных пунктах наблюдений фиксируют до 214 клещей на километр маршрута, при этом безопасным уровнем считают 0,5 экземпляра на километр.

«Из позитива — специалисты прогнозируют раннее окончание сезона клещей», — добавил Сенченко.

Напомним, пик активности клещей наступил и в Алтайском крае. По данным на 22 мая, с начала сезона (24 марта) в поликлиники обратились 5255 человек, из них 1849 детей.