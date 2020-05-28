Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Из-за «выросших в 428 раз» клещей хотят ввести режим ЧС в столице региона

В Красноярске депутаты горсовета предложили ввести режим ЧС из-за нашествия клещей, пишет «Проспект Мира».

Клещ.
Клещ.
СС0

Депутат Константин Сенченко отметил, что режим подразумевает выделение средств из городского бюджета на покупку иммуноглобулина, которого нет ни в одном травмпункте города и даже в частных клиниках.

Сенченко подчеркнул, что сейчас большинство окрестностей города является небезопасными для прогулок: количество клещей выросло в 428 раз — превысило безопасную норму.

При этом обработка скверов, парков и городских лесов началась слишком поздно, только 23 мая.

«Позднее начало обработки территорий привело к 2000 (из них 600 — дети) обращений жителей Красноярска по поводу укусов, что в 2 раза больше чем в 2019 году на текущую дату. Администрация оказалось не готова к ранней весне и не выполнила рекомендации специалистов по окончанию обработки территорий до 1 мая», — написал Сенченко в своем Facebook.

Как отметили в мэрии, работы планировали начать еще в апреле, однако местная ФАС отменила результаты первых торгов из-за жалобы предпринимателей.

Осторожно: клещи!
Осторожно: клещи!
altapress.ru

Всего с начала сезона в Красноярске зарегистрировали более 2600 случаев присасывания клещей.

По информации Роспотребнадзора, на контрольных пунктах наблюдений фиксируют до 214 клещей на километр маршрута, при этом безопасным уровнем считают 0,5 экземпляра на километр.

«Из позитива — специалисты прогнозируют раннее окончание сезона клещей», — добавил Сенченко.

Напомним, пик активности клещей наступил и в Алтайском крае. По данным на 22 мая, с начала сезона (24 марта) в поликлиники обратились 5255 человек, из них 1849 детей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость