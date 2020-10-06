Из-за наступивших холодов в Сибири решили не «выкидывать» из автобусов детей без масок

Томские власти решили не высаживать детей из автобусов и троллейбусов за отсутствие масок, потому что на улице холодно, сообщает РИА Томск .

Специально для таких случаев перевозчиков могут обязать закупить «запасные маски». Об этом рассказала руководитель центра организации контроля пассажироперевозок Ольга Свахина.

«Естественно, кондукторы все предупреждены, мы не будем высаживать ребятишек без масок, все-таки на улице холодно. Здесь будем рассматривать вопросы, может быть, о наличии масок у перевозчика. Это вопрос сложный пока», — сказала Свахина.

При этом, добавила она, пока нет планов обязать перевозчиков обеспечивать масками всех пассажиров всех возрастов.

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«Маски в цене довольно дорогостоящие — от 5 до 9 рублей штука. А у перевозчиков и так ситуация на сегодняшний день сложная, пассажиропоток гораздо ниже», — отметила чиновница.

По ее словам, сейчас около 50−60% пассажиров маски не носят. Несмотря на то, что перевозчикам разослали распоряжение об обязательном ношении масок, а кондукторы активно предупреждают пассажиров.

Что касается детей, которые также подвержены коронавирусу, то обеспечить их масками — это задача родителей. Но и высаживать их на улицу — это плохая перспектива.

Напомним, ранее в Томской области мужчина попал в «обезьянник» после двух прогулок по центру села без маски.