Сибиряк попал в «обезьянник» после двух прогулок по селу без маски

За решетку поместили жителя села Каргасок, который два раза нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса.
«Гулял по улицам в центре села, вследствие чего полицейскими был составлен административный протокол за „невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“», — рассказала томская служба судебных приставов.
Суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. рублей. Через несколько дней ситуация повторилась — полицейские вновь наткнулись на «злостного безмасочника».
Составили еще один протокол. На этот раз суд проявил более жесткую позицию и оштрафовал на 2 тыс. рублей. Долг сибиряка перед государством скаканул до 3 тыс. рублей.
Однако в положенный 60-дневный срок нарушитель так и не занес деньги. Тогда судебные приставы возбудили исполнительные производства за «уклонение от наказания».
Суд решил проучить «негодяя» трехдневным арестом в изоляторе временного содержания. При этом короткое лишение свободы не освободит сибиряка от штрафов.
Ранее жительницу Новосибирска осудили за то, что пила воду не через маску. Полицейский заметил в маршрутке девушку, которая сняла средство защиты и достала бутылочку с водой.