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Жизнь

Сибиряк попал в «обезьянник» после двух прогулок по селу без маски

В Томской области в изолятор временного содержания отправили мужчину, который не оплатил штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщает региональная ФССП.

Маска.
Маска.
CCO

За решетку поместили жителя села Каргасок, который два раза нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса.

«Гулял по улицам в центре села, вследствие чего полицейскими был составлен административный протокол за „невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“», — рассказала томская служба судебных приставов.

Суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. рублей. Через несколько дней ситуация повторилась — полицейские вновь наткнулись на «злостного безмасочника».

Составили еще один протокол. На этот раз суд проявил более жесткую позицию и оштрафовал на 2 тыс. рублей. Долг сибиряка перед государством скаканул до 3 тыс. рублей.

Решетка.
Решетка.
Анна Зайкова

Однако в положенный 60-дневный срок нарушитель так и не занес деньги. Тогда судебные приставы возбудили исполнительные производства за «уклонение от наказания».

Суд решил проучить «негодяя» трехдневным арестом в изоляторе временного содержания. При этом короткое лишение свободы не освободит сибиряка от штрафов.

Ранее жительницу Новосибирска осудили за то, что пила воду не через маску. Полицейский заметил в маршрутке девушку, которая сняла средство защиты и достала бутылочку с водой.

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