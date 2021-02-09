Из-за непогоды в Барнауле отключились светофоры

Неисправности выявили на следующих перекрестках:
- пр. Ленина — ул. Кулагина;
- пр. Красноармейский — ул. Партизанская;
- пр. Ленина — ул. Молодежная;
- ул.Власихинская — ул. Шумакова;
- ул.Малахова — ул. Эмилии Алексеевой;
- пр. Космонавтов — ул. Попова;
- пр. Ленина — ул.Чкалова.
- ул. Взлетная — ул. Шумакова
Аварийная бригада Барнаулгорсвета оперативно чинит светофоры. Водителей просят быть внимательными.
В данный момент работа светофоров восстановлена на перекрестках:
- ул. Шумакова — ул. Взлетная;
- ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой;
- пр-т Красноармейский — ул. Партизанская;
- пр-т Ленина — ул. Молодежная.
Вечером 8 февраля в Барнауле прошел дождь. На утро температура воздуха опустилась до -13 градусов.