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Жизнь

Из-за непогоды в Барнауле отключились светофоры

В Барнауле из-за непогоды выключились светофоры на нескольких участках улиц, предупредили в администрации города.

Светофор, пешеходный переход.
Светофор, пешеходный переход.
altapress.ru

Неисправности выявили на следующих перекрестках:

  • пр. Ленина — ул. Кулагина;
  • пр. Красноармейский — ул. Партизанская;
  • пр. Ленина — ул. Молодежная;
  • ул.Власихинская — ул. Шумакова;
  • ул.Малахова — ул. Эмилии Алексеевой;
  • пр. Космонавтов — ул. Попова;
  • пр. Ленина — ул.Чкалова.
  • ул. Взлетная — ул. Шумакова

Аварийная бригада Барнаулгорсвета оперативно чинит светофоры. Водителей просят быть внимательными.

В данный момент работа светофоров восстановлена на перекрестках:

  • ул. Шумакова — ул. Взлетная;
  • ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой;
  • пр-т Красноармейский — ул. Партизанская;
  • пр-т Ленина — ул. Молодежная.

Вечером 8 февраля в Барнауле прошел дождь. На утро температура воздуха опустилась до -13 градусов.

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