Из-за погодных условий в Барнауле шоу «Вася накормит» было под угрозой срыва. Что решили организаторы

Гостей просят заходить не через главный вход, а со стороны спортивно-оздоровительного центра "Изумрудный" через парковку.
В администрации парка рассказали, что столы для дегустации расположат на открытой площадке без деревьев и в холле визит-центра.
Также после шоу настоятельно просят не гулять по парку, а тем же маршрутом покинуть территорию.
Ранее сообщалось, что шоу "Вася накормит" приедет в барнаульский парк "Изумрудный".
Повара будут готовить 200 кг марала и вкусную гречку.
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