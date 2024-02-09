9 февраля
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Жизнь

Из-за погодных условий в Барнауле шоу «Вася накормит» было под угрозой срыва. Что решили организаторы

Шоу "Вася накормит" было под угрозой срыва, но отменить или перенести его организаторы не могут из-за плотного графика. Об этом сообщает администрация парка «Изумрудный».

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

Гостей просят заходить не через главный вход, а со стороны спортивно-оздоровительного центра "Изумрудный" через парковку.

В администрации парка рассказали, что столы для дегустации расположат на открытой площадке без деревьев и в холле визит-центра.

Также после шоу настоятельно просят не гулять по парку, а тем же маршрутом покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что шоу "Вася накормит" приедет в барнаульский парк "Изумрудный".

Повара будут готовить 200 кг марала и вкусную гречку.

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