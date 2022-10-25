25 октября
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Жизнь

Из-за пришедшей в гости бешеной лисы на карантин пришлось закрыть все алтайское село

Село Бор-Форпост Волчихинского района закрыли на карантин после прихода к ним дикой лисы. Животное покусало собаку — она скончалась от бешенства.

Профилактика бешенства.
Профилактика бешенства.
Фото: архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Село стоит рядом с лесом, откуда и прибежал дикий зверь.

После ее «визита» собака в одном подворье начала странно себя вести — отказывалась от пищи, прятаться, проявлять агрессию, а потом скончалась.

Погибшего пса отвезли в ветеринарную клинику, где подтвердили диагноз «бешенство», пишет «Вести Алтай».

Село объявлено неблагополучным по бешенству, поэтому ветеринарные врачи привили там всех домашних животных. Карантин продлится два месяца.

Сообщается, что ранее очаг бешенства выявили в Заринском районе.

Ранее в Барнауле заприметили подозрительного лисенка, вышедшего к людям.

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