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Жизнь

Из-за тумана в аэропорту Барнаула не смог приземлиться самолет

Утром 17 августа в барнаульском аэропорту Германа Титова из-за погодных условий не смог приземлиться самолет из Москвы, сообщили altapress.ru в пресс-службе авиапредприятия «Алтай».

Аэропорт Барнаула.
Аэропорт Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Самолет рейса S7−217 вылетел из московского аэропорта Домодедово. Из-за тумана в краевой столице это воздушное судно направили на запасной аэродром. По данным баранульского аэропорта, это единственный самолет, который отправили в Толмачево утром 17 августа.

Кроме того, рейс S7−218, который должен был отправиться из Барнаула в Москву, задерживается. Время вылета этого воздушного судна пока неизвестно.

Напомним, 15 августа в барнаульском аэропорту Германа Титова завершился летний споттинг, посвященный Дню воздушного Флота России. Любители авиационной фотографии запечатлели самолеты различных авиакомпаний.

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