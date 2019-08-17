Из-за тумана в аэропорту Барнаула не смог приземлиться самолет

Самолет рейса S7−217 вылетел из московского аэропорта Домодедово. Из-за тумана в краевой столице это воздушное судно направили на запасной аэродром. По данным баранульского аэропорта, это единственный самолет, который отправили в Толмачево утром 17 августа.
Кроме того, рейс S7−218, который должен был отправиться из Барнаула в Москву, задерживается. Время вылета этого воздушного судна пока неизвестно.
Напомним, 15 августа в барнаульском аэропорту Германа Титова завершился летний споттинг, посвященный Дню воздушного Флота России. Любители авиационной фотографии запечатлели самолеты различных авиакомпаний.