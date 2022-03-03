Из-за военных колонн перекроют дорогу в Алтайском крае

Движение ограничат с 22:10 до 23:10 на автодороге «н.п. Налобиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Полковниково».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей отнестись с пониманием.
Ранее военные двигались по Алтайскому краю 1 марта.
3 марта в Алтайском крае временно перекроют проезд для всех видов транспорта из-за планового передвижения военной техники. Об этом предупредили в краевой ГИБДД.
Движение ограничат с 22:10 до 23:10 на автодороге «н.п. Налобиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Полковниково».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей отнестись с пониманием.
Ранее военные двигались по Алтайскому краю 1 марта.
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