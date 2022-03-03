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Жизнь

Из-за военных колонн перекроют дорогу в Алтайском крае

3 марта в Алтайском крае временно перекроют проезд для всех видов транспорта из-за планового передвижения военной техники. Об этом предупредили в краевой ГИБДД.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
altapress.ru

Движение ограничат с 22:10 до 23:10 на автодороге «н.п. Налобиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Полковниково».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей отнестись с пониманием.

Ранее военные двигались по Алтайскому краю 1 марта.

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