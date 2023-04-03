Издеваются над крестьянами! Евгения Боровикова получает многочисленные жалобы из районов края на обвал закупочных цен на молоко

Жители сел в Алтайском крае бьют тревогу. Закупочные цены на молоко, которые зимой удерживались в районе 21,5 рублей за литр, с наступлением весны упали на рубль. Обещают опустить до 16−14 рублей за литр! Тут даже без математических расчетов понятно, что держать скотину ради того, чтобы задарма отдавать молоко, селянам бессмысленно. Но и пускать КРС под нож жители тоже не могут — это их единственный источник дохода и пропитания.

«Разве о такой поддержке сельского хозяйства говорил в недавнем послании Президент РФ?», — спрашивают жители Панкрушихинского района из села, у которого даже название «молочное» — Подойниково. Они уже записали видеообращение главе государства с просьбой о помощи. Сухостойный период цену держали, а как коровы раздоились, сразу резко они полезли вниз. При этом, ни в магазине молоко не подешевело, ни корма, ни солярка…

Жители сел в Алтайском крае бьют тревогу — упали закупочные цены на молоко. Фото: altai.spravedlivo.ru.

К депутату-социалисту АКЗС Евгении Боровиковой помимо жителей Подойниково, уже поступили сигналы об аналогичной проблеме из сел Зыково, Зятьково, Красная Армия, Высокая Грива, Конево Панкрушихинского района, есть информация из Троицкого и Завьяловского районов.

Напомним, что му-у-учительно больной вопрос для селян о катастрофически низкой закупочной цене на молоко, уже поднимался в 2021 году, когда справедливороссы через антимонопольную службу и прокуратуру добивались разбирательств. Даже проводили акцию по бесплатной раздаче фермерского молока, которой привлекли внимание к проблеме на уровне Федерации.

Евгения Боровикова уже поставила «молочный» вопрос ребром перед губернатором Алтайского края, в рамках фракционных вопросов перед отчетом, который Виктор Томенко представит на майской сессии АКЗС. В нем депутат привела пример из с. Краснояры Троицкого района. Они первыми выразили обеспокоенность тем, что АО «Барнаульский молочный комбинат» уронил цену закуп молока с 22 до 19 рублей за литр. Расскажет губернатор, кто и как следит за ценообразованием в данной отрасли и о мерах, которые будет предпринимать Правительство края, чтобы не оставить сельское население «без штанов» и единственного заработка, на отчете или реакция последует более оперативно (все-таки выборный год), покажет время. Пока же депутатские запросы отправлены в антимонопольную службу и прокуратуру края, которые проверят что за «молочные» игры творятся в алтайских селах.