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15 февраля
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Жизнь

«Изгнанные» принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка. Они официально подтвердили эту информацию.

Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Скрин с трансляции The Royal Family.

Сейчас супруги воспитывают двухлетнего сына Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

«Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок», — цитирует их официальное обращение deti.mail.ru.

Ранее Меган Маркл пережила выкидыш. Трагедия случилась в июле 2020 года. Герцогиня Сассекская поделилась своими переживаниями в колонке для New York Times. Тем самым она хотела показать, что такое может случиться с любой женщиной.

Принц Гарри и Меган Маркл живут в Калифорнии. В январе 2020 года они сложили с себя королевские полномочии, отказались от положенных им финансовых привилегий и решили самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

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