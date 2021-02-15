«Изгнанные» принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Сейчас супруги воспитывают двухлетнего сына Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

«Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок», — цитирует их официальное обращение deti.mail.ru.

Ранее Меган Маркл пережила выкидыш. Трагедия случилась в июле 2020 года. Герцогиня Сассекская поделилась своими переживаниями в колонке для New York Times. Тем самым она хотела показать, что такое может случиться с любой женщиной.

Принц Гарри и Меган Маркл живут в Калифорнии. В январе 2020 года они сложили с себя королевские полномочии, отказались от положенных им финансовых привилегий и решили самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.