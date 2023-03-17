Изысканную четырешку с отдельной комнатой для джакузи продают в Барнауле за 54,9 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру в изящном дизайне продают за 54,9 млн рублей в Барнауле. Владелец отмечает, что планировка очень продуманная, рациональная и просторная. Квартира находится на пр. Социалистическом, 38. Объявление разместили на « Циан ».

Изысканную четырешку продают в Барнауле за 54,9 млн рублей.

Площадь гармоничной четырешки — 299 кв. м. По словам хозяина, ее объединили из двух квартир. Один «жилой квадрат» стоит здесь 183 тыс. рублей.

Угловая квартира разместилась в элитном жилом доме — образце купеческого стиля, расположенном в историческом центре города. Она целиком занимает крыло дома.

В элегантной отделке применили натуральные материалы премиум класса. Также жилище полностью оснастили всей необходимой бытовой техникой, мебелью.

«От вас остается только наполнить ее смехом семьи», — пишет продавец.

Продуманная, рациональная, просторная планировка по индивидуальному дизайн-проекту позволила гармонично вписать в общую концепцию гостиную, четыре спальни, яркое решение для секции детского творчества или зоны отдыха, рабочий кабинет в классическом стиле, а также комфортно расположить ванные зоны.

Ванных комнат, кстати, три — с красивыми мозаичными узорами на стенах. И каждая оборудована по-разному. В одной — душевая кабина, в другой — джакузи, а в третьей — привычная ванная. А на окнах красуются чудесные цветные бабочки.

В гостиной находится стильный электрический камин, а на полу — плитка в виде ковра.

Захватывающий вид из окон позволяет охватить всю панораму перекрестка. Обзор простирается от улицы Интернациональной по проспекту Социалистическому до нагорной части города.

На закрытой территории находится наземная парковка. Есть две входные зоны, включая парадное крыльцо в доме, консьерж, охрана.

Кстати, коттедж с потрясающими видами на море и закаты продают в Сочи по барнаульской цене.