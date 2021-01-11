«Изнасиловали кипятильником»: сибиряк рассказал, как из товарища выбивали нужные показания

Бывший заключенный иркутской ИК-15 рассказал правозащитной организации Gulagu.net , как из него выбивали показания на земляка, которого позже замучали почти до смерти.

8 января 2021 года общественники нашли еще одного потерпевшего от пыток — тувинца по имени Артыш.

«Молодого человека жестоко избили, принуждая подписать показания против его земляка Кежика Ондара. Под пытками Артыш оговорил Кежика, подписал подготовленные оперативниками СИЗО-1 показания, которые потом были переданы в третий отдел СУ СК по Иркутской области», — рассказали правозащитники.

После этого в «пресс-хату» поместили уже самого Кежика, где его длительное время жестоко пытали.

«Связывали и подвешивали, а также применяли насильственные действия сексуального характера и насиловали в извращенной форме в том числе с применением кипятильника. В результате пыток здоровью Кежика был причинен тяжкий вред здоровью, повреждена прямая кишка, причинена черепно-мозговая травма, сломаны пальцы и нос, нарушена нормальная работа нервной системы и головного мозга (от пыток электротоком)», — выяснили активисты.

Мужчину в бессознательном состоянии доставили в тюремную больницу при иркутской ФСИН, где провели две операции и, судя по сообщению медиков, проведут еще две или три.

«Мы по крупицам собираем материалы о фактах пыток в СИЗО-1 и наши эксперты и координаторы располагают списком из более чем 15 потерпевших, которых агенты ГУФСИН жестоко пытали в 2019—2020 годах в „пресс-хатах“, принуждали к даче показаний, к оговору третьих лиц, к отказу от жалоб на пытки и от претензий к администрации СИЗО, а также склоняли к сотрудничеству», — говорится в сообщении организации.

Активисты пообещали в ближайшее время опубликовать имена жертв и «список агентов» из этой «системы пыток».

Также правозащитники рассказали, как сейчас лоббируют присвоение звания «генерал-майора внутренней службы» главе региональной ФСИН, за которым якобы «тянется кровавый след».

В завершение общественники призвали российские власти расследовать деятельность всех ответственных за жестокость, садизм и создание условий для массовых пыток.

Ранее в Кемеровской области начали проверку после конфликта в пивном магазине с участием руководства одной из самых скандальных колоний в Сибири.