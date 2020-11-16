«Я в магазине покупаю так, как хочу»: скандал в пивнушке устроили сотрудники ФСИН в Сибири

В Кемеровской области начали проверку после конфликта в пивном магазине с участием сотрудников одной из колоний, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Начальник кузбасской исправительной колонии вместе с подчиненными устроил конфликт с владельцем пивного магазина.

«По факту размещения в интернете видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц», — рассказали в ведомстве.

По данным кемеровских СМИ, участие в конфликте приняли начальник колонии и три его заместителя.

Видео с камеры наблюдения опубликовали в паблике «Инцидент Кузбасс». Четверо человек в форме ФСИН выясняют отношения с мужчиной, который попросил их вежливо разговаривать с продавцом.

Сотрудники ФСИН в пивном магазине. Кузбасс. кадр из видео.

Конфликт начался с того, что сотрудники ведомства долго и весьма разговорчиво выбирали, какое пиво им купить.

«Самого (офигенного)», — человек в форме нецензурно ответил продавщице, которая несколько раз поинтересовалась, какое именно наливать.

После этого владелец заведения обратился с клиентам с просьбой вести себя культурнее: «Вы говорите нормально, пацаны, чего вы?»

В ответ на это сотрудники колонии начали объяснять оппоненту «что такое хорошо и что такое плохо».

«Так ты забери ее с этой работы (блин) и обеспечь ее (нафиг) деньгами, чтобы она дома сидела (блин). Я потребитель, я в магазине покупаю так, как хочу. В очко… чо… что…» — пояснил «начальник», что продавщица должна быть готова к любому отношению к ней.

После этого два человека в форме вывели мужчину из магазина. По словам автора видео, начальник колонии несколько раз ударил его по лицу.

Сотрудники ФСИН в пивном магазине. Кузбасс. кадр из видео.

Стоит отметить, что ИК-37 известна своей скандальностью. В сентябре 2020 года там провожали авторитетного заключенного — накрыли стол, принесли жареного поросенка.

В начале 2020 года в этой же колонии заключенным приказали обыскать повешенного осужденного. На кадрах якобы один из замначальников обсуждал, как скрыть смерть.

После этого под стражу взяли четырех сотрудников колонии, однако причины ареста не раскрыли.

Накануне один из освободившихся из ИК-37 рассказал правозащитникам о «пытках, систематических избиениях и насильственных действиях сексуального характера со стороны руководства».

Ранее в Новосибирской области драка в колонии для террористов, маньяков и рецидивистов закончилась убийством, которое изначально отрицали.