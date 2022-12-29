29 декабря
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Жизнь

Изучением аэродромов и мест авиакатастроф займется экспедиция на перегонной трассе «Аляска — Сибирь»

Представители Русского географического общества (РГО) планируют продолжить исследования мест катастроф на смертельно опасном воздушном пути «Аляска — Сибирь».

Аляска.
Аляска.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Исследования запланированы на территории четырех регионов России — в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областях, сообщается на сайте РГО.

Авиакоридор

«Алсиб» — авиакоридор, который соединял Советский Союз и США во время Второй мировой войны.

Он использовался для поставок истребителей и бомбардировщиков от западных союзников по договору ленд-лиза, напоминает Lenta.ru.

Авиакатастрофы

С 1942 года советские летчики провели по трассе 8094 самолета. Сложные метеорологические условия, а также производственные дефекты и конструктивные недостатки привели к 39 авиакатастрофам и 49 авариям, в результате которых погибло 114 человек.

Память

В рамках экспедиции предстоит найти новые и вывести уже обнаруженные объекты, имеющие отношение к военно-технической истории, установить памятные знаки на местах гибели летчиков.

Сорвался в штопор

Altapress.ru в 2008 году публиковал материал о приморском отряде «АвиаПоиск».

«Кроме Приморской тайги, есть места в России, где лежат погибшие летчики во время Великой отечественной войны. Авиакатастрофы произошли в Красноярской тайге, на Севере. Это те географические места, через которые проходила перегонная трасса Аляска-Сибирь», — говорилось в публикации «Выполняя иммельман, сорвался в штопор».

Авторская статья посвящена летчикам, чьи останки до сих пор лежат в российской глуши рядом с разбившимися самолетами.

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