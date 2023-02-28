28 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Извечный спор: конфликт из-за вывески магазина в жилом доме случился в Барнауле

Конфликт между арендатором помещения на первом этаже дома и владельцем квартиры, находящейся над магазином, произошел 27 февраля во время установки вывески, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Конфликт.
Конфликт.
t.me/vkurse22

Хозяин квартиры считает, что вывеску на фасаде его лоджии устанавливают незаконно. Он утверждает, что внешняя часть балкона — его собственность.

Арендаторы помещения не согласны. У них на руках документ согласования вывески с администрацией Индустриального района.

Во время монтажа мужчина вышел из своей квартиры с документами — показать их по просьбе снимавшей видео женщины, которая занимается магазином.

Хозяин лоджии пытался уговорить рабочих остановиться до приезда полиции и дальнейших разбирательств. Женщина же просила предъявлять претензии ей, а рабочих оставить в покое.

Мужчина был крайне возмущен тем, что его «красоту» на балконе собираются испортить.

«Ваши три метра от земли — на них что хотите рисуйте», — сказал он.

Арендатор помещения сообщает, что написала заявление в полицию, но не знает, как теперь размещать вывеску с таким соседом.

Ранее в Барнауле возбудили дело из-за БДСМ-атрибутики на витрине магазина для взрослых.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость