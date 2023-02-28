Извечный спор: конфликт из-за вывески магазина в жилом доме случился в Барнауле

Конфликт между арендатором помещения на первом этаже дома и владельцем квартиры, находящейся над магазином, произошел 27 февраля во время установки вывески, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Хозяин квартиры считает, что вывеску на фасаде его лоджии устанавливают незаконно. Он утверждает, что внешняя часть балкона — его собственность.

Арендаторы помещения не согласны. У них на руках документ согласования вывески с администрацией Индустриального района.

Во время монтажа мужчина вышел из своей квартиры с документами — показать их по просьбе снимавшей видео женщины, которая занимается магазином.

Хозяин лоджии пытался уговорить рабочих остановиться до приезда полиции и дальнейших разбирательств. Женщина же просила предъявлять претензии ей, а рабочих оставить в покое.

Мужчина был крайне возмущен тем, что его «красоту» на балконе собираются испортить.

«Ваши три метра от земли — на них что хотите рисуйте», — сказал он.

Арендатор помещения сообщает, что написала заявление в полицию, но не знает, как теперь размещать вывеску с таким соседом.

Ранее в Барнауле возбудили дело из-за БДСМ-атрибутики на витрине магазина для взрослых.