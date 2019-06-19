Извержение мексиканского вулкана сняли на видео с борта самолета

Удивительные кадры сумел заснять мексиканец Оскар Тринидад Доус во время авиапутешествия. Самолет пролетал недалеко от вулкана Попокатепетль.

Пассажиры увидели гигантский столб дыма и пепла высотой более пяти километров — зрелище, которое видишь не каждый день.

Вулкан Попокатепетль расположен в 70 км от Мехико, он проснулся 14 июня, пишет mail.ru. Он входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латинских стран.

Затерянный мир

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили у восточного побережья Австралии «затерянный мир» — цепь погасших вулканов, возникшую миллионы лет назад. О его существовании узнали впервые.

Горы возникли при распаде Австралии, Антарктиды и Тасмании около 30 миллионов лет назад. Тогда под земной корой образовалась «горячая точка». Она привела к образованию вулканов и «передвигала» фрагменты суши.