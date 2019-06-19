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Жизнь

Извержение мексиканского вулкана сняли на видео с борта самолета

Удивительные кадры сумел заснять мексиканец Оскар Тринидад Доус во время авиапутешествия. Самолет пролетал недалеко от вулкана Попокатепетль.

Вулкан Ключевская Сопка. Извержение.
Вулкан Ключевская Сопка. Извержение.
NASA Earth Observatory images by Robert Simmon, СС0

Пассажиры увидели гигантский столб дыма и пепла высотой более пяти километров — зрелище, которое видишь не каждый день.

Вулкан Попокатепетль расположен в 70 км от Мехико, он проснулся 14 июня, пишет mail.ru. Он входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латинских стран.

Затерянный мир

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили у восточного побережья Австралии «затерянный мир» — цепь погасших вулканов, возникшую миллионы лет назад. О его существовании узнали впервые.

Горы возникли при распаде Австралии, Антарктиды и Тасмании около 30 миллионов лет назад. Тогда под земной корой образовалась «горячая точка». Она привела к образованию вулканов и «передвигала» фрагменты суши.

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