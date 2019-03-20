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Жизнь

Известная на Алтае женщина-кузнец переехала с семьей на 11-метровую яхту в Испании

Кузнецы из Белокурихи Анна и Евгений Билецких вместе с дочерью приняли участие в реалити-шоу телеканал «Ю» «Обмен домами». Они на три дня отправились на яхту в Испанию. А в их дом приехала пара Анны и Ильи Соловых.

Анна и Евгений Билецких
Анна и Евгений Билецких
Скрин с телеканала "Ю"

Семья Билецких согласилась на эксперимент, чтобы пережить приключение и вырваться хотя бы на время из однообразных будней.

Анна Билецких,
кузнец:

Работа у меня тяжелая. Заказов все больше с каждым днем. И получается, каждый день — как день сурка. Плюс у меня семья, дом. Нужно приготовить обед, ужин, убраться в доме. Плюс огород. Конечно, устаешь от этого.

А Анна Соловых, напротив, устала от жизни в вечно качающемся доме. Поначалу девушке нравилось путешествовать и каждый день просыпаться на новом месте, но потом она стала скучать по горячей ванне и твердому полу.

Анна и Евгений Билецких
Анна и Евгений Билецких
Скрин с телеканала «Ю»

Свыкнуться с новыми условиями жизни обеим семьям оказалось не слишком просто. Анну и Евгения совсем не впечатлили морские ежи и медии. А пару Соловых — перспектива кормить и доить козу Яну. Бытовые мелочи и неурядицы постоянно выбивали героев из колеи. «Наше — это в огороде на сухом месте, где не качает, не болтает», — сказал Евгений Билецких.

Выпуск программы можно посмотреть 20 марта, говорится на сайте телеканала.

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