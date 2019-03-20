Известная на Алтае женщина-кузнец переехала с семьей на 11-метровую яхту в Испании

Семья Билецких согласилась на эксперимент, чтобы пережить приключение и вырваться хотя бы на время из однообразных будней.
Анна Билецких,
кузнец:
Работа у меня тяжелая. Заказов все больше с каждым днем. И получается, каждый день — как день сурка. Плюс у меня семья, дом. Нужно приготовить обед, ужин, убраться в доме. Плюс огород. Конечно, устаешь от этого.
А Анна Соловых, напротив, устала от жизни в вечно качающемся доме. Поначалу девушке нравилось путешествовать и каждый день просыпаться на новом месте, но потом она стала скучать по горячей ванне и твердому полу.
Свыкнуться с новыми условиями жизни обеим семьям оказалось не слишком просто. Анну и Евгения совсем не впечатлили морские ежи и медии. А пару Соловых — перспектива кормить и доить козу Яну. Бытовые мелочи и неурядицы постоянно выбивали героев из колеи. «Наше — это в огороде на сухом месте, где не качает, не болтает», — сказал Евгений Билецких.
Выпуск программы можно посмотреть 20 марта, говорится на сайте телеканала.