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18 сентября
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Жизнь

Известный автор подписал книгу Виктору Томенко и пожелал «добра и побед»

Руководитель Российского детского фонда и Международной ассоциации детских фондов, писатель Альберт Лиханов подписал в подарок губернатору Алтайского края Виктору Томенко свою книгу «Непрощенная».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Презент главе региона передала председатель краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова, пишет «Аиф Алтай».

В день своего 85-летия (13 сентября) автор подписал книгу лично Виктору Томенко с пожеланием «добра и побед на щедрой алтайской земле во благо нашего Отечества».

Альберт Лиханов выбрал подарком именно это произведение потому, что алтайский драмтеатр готовит по ней новую постановку.

Как писал altapress.ru, трагическую историю взаимоотношений немецкого солдата и русской деревенской девочки любители театра теперь смогут увидеть только весной 2021 года.

Оксана Овчинникова вручила Альберту Лиханов памятные подарки от министерства культуры края, краевой детской библиотеки и театра драмы.

«Альберт Анатольевич был искренне растроган и поблагодарил за внимание, а главное за активное сотрудничество с Российским детским фондом», — отметила Оксана Овчинникова.

Альберт Лиханов известен как автор психологической прозы о детях и подростках, публицист, общественный деятель. Благотворительные организации под его руководством занимаются оказанием социальной помощи нуждающимся детям в России и странах бывшего СССР.

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