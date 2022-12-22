Известный барнаульский краевед расскажет, где работали советские сотрудники госбезопасности

Историк проведет по всем местам, где располагались спецслужбы, а также где могли размещаться, «но что-то пошло не так».
«История спецслужб — наверное, самая секретная, самая загадочная. Мало кто знает — где работают эти люди. А уж о том. что именно они делали и делают, в основном ходят только слухи и легенды. Я, конечно, никаких секретов не знаю. Но зато могу показать — в каких зданиях Барнаула за последний век размещалась госбезопасность», — рассказал он.
Экскурсия пройдет 25 декабря в 12:00. Продолжительность — до 1,5 часов.
Место сбора — у памятника 100-летию ВЧК в сквере на углу пр. Социалистического и ул. Интернациональной. Конечная точка — сквер возле главного корпуса АГМУ.
Ранее Дегтярев сообщил, что в Барнауле хотят установить памятник коту с длинной лапой.
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