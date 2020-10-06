Известный барнаульский музыкант заболел пневмонией и обратился к губернатору

По словам Волокитина, болеет он уже неделю и на днях ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Почувствовав ухудшение самочувствия, музыкант вызвал «скорую» около 19:00, но более чем за пять часов к нему никто не приехал.
На повторный звонок порекомендовали обратиться к дежурному терапевту, но по указанному номеру никто не брал трубку, говорит Александр Волокитин. Аналогичная ситуация и у его знакомых.
«Можно мне „скорую помощь“ хотя бы за то, что я написал песню про Барнаул?», — попытался пошутить музыкант.
Он обратил внимание, в том, что «барнаульцы оказались вне зоны досягаемости медицинской помощи» виноваты не врачи, а то, как организован процесс лечения.
Волокитин поинтересовался у губернатора, который находится в больнице с таким же диагнозом, что делать в такой ситуации, а также пожелал главе региона скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что «скорая помощь» в Барнауле не справляется с количеством вызовов. Вместо обычных 800−900 заявок в день приходит 1500−1700. Почти 70 бригад ездят по городу 24 часа в сутки.