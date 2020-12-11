Известный барнаульский предприниматель восстановил ретро-кинопроектор в родном селе

Откуда взялся проектор
Старожилы села говорят, что кинооборудование закупалось в начале 80-х годов прошлого века. Тогда его устанавливали во все дома культуры района. Последний кинопоказ в Сосновке относится еще к временам Советского союза.
А дальше, в лихие 90-е, было не до культуры. Кинобудка обветшала, аппаратура на много лет оказалась забытой.
Стряхнули с нее пыль в 2020 году, когда в ДК начали капитальный ремонт. Оказалось, что проекторы еще «на ходу», для их функционирования не хватает только колонок.
Ретро оборудование Андрей Лазарев отыскал в Барнауле. Теперь в Сосновке полный комплект.
На днях в село должен приехать киномеханик из Барнаула, чтобы ещё раз протестировать проекторы и обучить местного «мистера Феста», как оживлять «простыню».
Кстати, экран для показа кинофильмов в доме культуры тоже сохранился с советских времён. Его отреставрировали и теперь используют по полной программе.
По словам главы администрации Заринского района Валерия Тимирязева, нигде больше по селам советских кинопроекторов нет. В крае этих «динозавров» можно тоже пересчитать по пальцам.
Зачем меценат за все это взялся
Андрей Лазарев помогает Сосновке не случайно — в этом селе он родился. Бухгалтером в местном СПК работала его мама.
Для своей родины он сделал немало. Например, помог построили церковь, к которой местные жители относятся с большим трепетом.
Что будут показывать
Кинопленки для советского проектора в доме культуры не сохранилось. Но, как оказалось, она есть в Барнауле.
Кинотеатр «Премьера» владеет целой фильмотекой, записанной на старой 16-миллиметровой пленке. Репертуар, конечно, соотвествующий.
На первый показ сельчанам привезут фильмы «Они сражались за Родину», «Юнга» и «А зори здесь тихие» в своём первом исполнении.
По словам заведующей клубом Натальи Ворониной, договор с «Премьерой» на предоставление советских картин уже подписан.
ДК должен за это платить 7 тыс. рублей в месяц. Удастся ли эти деньги отбить, заведующая не знает. И добавляет: «Это не самое главное».
Как будут проходить показы
Первая за 30 с лишнем лет кинопремьера в селе намечена на 19 декабря. Вход для всех любителей советской классики бесплатный.
Дальнейшую билетную программу в доме культуры пока не просчитывали.
«Важно ведь людей не отпугнуть», — сказала Воронина.
К слову, заниматься кинопрокатом дом культуры может на вполне легальных основаниях. Этот пункт входит в перечень разрешённых платных услуг.
Показывать фильмы здесь планируют раз в неделю.
Чем ещё живет клуб
Сельский дом культуры в Сосновке переживает второе рождение. В здании, которому в следующем году исполнится 50 лет, впервые за много проводят капитальный ремонт.
С марта нынешнего года здесь полностью перекрыли крышу, вставили новые окна и двери, обновили фойе, заменили всю систему отопления и электроснабжения.
В доме культуры теперь есть новая гримерка для артистов и библиотека. Осталось дождаться только мебель.
1,3 млн рублей на эти работы Сосновка получила по гранту на поддержку местных инициатив. Ещё 4,5 млн рублей выделил Андрей Лазарев.
В сельском доме культуры жизнь не замирала — здесь занимаются два танцевальных коллектива, два вокальных. Есть свой молодежный клуб. Олдскульную тематику развивают бабушки из клуба «Затейницы».
Теперь здесь будет еще и кино.