Известный барнаульский предприниматель восстановил ретро-кинопроектор в родном селе

В селе Сосновка Заринского района 19 декабря пройдет первый за несколько десятилетий кинопоказ. Проектор, которому примерно 40 лет, чудом сохранился в местном доме культуры. В его восстановление и ремонт ДК вложился директор барнаульского завода «Алтайтара» Андрей Лазарев.

Откуда взялся проектор

Старожилы села говорят, что кинооборудование закупалось в начале 80-х годов прошлого века. Тогда его устанавливали во все дома культуры района. Последний кинопоказ в Сосновке относится еще к временам Советского союза.

А дальше, в лихие 90-е, было не до культуры. Кинобудка обветшала, аппаратура на много лет оказалась забытой.

Стряхнули с нее пыль в 2020 году, когда в ДК начали капитальный ремонт. Оказалось, что проекторы еще «на ходу», для их функционирования не хватает только колонок.

Ретро оборудование Андрей Лазарев отыскал в Барнауле. Теперь в Сосновке полный комплект.

На днях в село должен приехать киномеханик из Барнаула, чтобы ещё раз протестировать проекторы и обучить местного «мистера Феста», как оживлять «простыню».

Кстати, экран для показа кинофильмов в доме культуры тоже сохранился с советских времён. Его отреставрировали и теперь используют по полной программе.

По словам главы администрации Заринского района Валерия Тимирязева, нигде больше по селам советских кинопроекторов нет. В крае этих «динозавров» можно тоже пересчитать по пальцам.

Зачем меценат за все это взялся

Андрей Лазарев помогает Сосновке не случайно — в этом селе он родился. Бухгалтером в местном СПК работала его мама.

Андрей Лазарев , руководитель завода «Алтайтара». Анна Зайкова

Для своей родины он сделал немало. Например, помог построили церковь, к которой местные жители относятся с большим трепетом.

Что будут показывать

Кинопленки для советского проектора в доме культуры не сохранилось. Но, как оказалось, она есть в Барнауле.

Кинотеатр «Премьера» владеет целой фильмотекой, записанной на старой 16-миллиметровой пленке. Репертуар, конечно, соотвествующий.

На первый показ сельчанам привезут фильмы «Они сражались за Родину», «Юнга» и «А зори здесь тихие» в своём первом исполнении.

Фильм «А зори здесь тихие» kinopoisk.ru

По словам заведующей клубом Натальи Ворониной, договор с «Премьерой» на предоставление советских картин уже подписан.

ДК должен за это платить 7 тыс. рублей в месяц. Удастся ли эти деньги отбить, заведующая не знает. И добавляет: «Это не самое главное».

Как будут проходить показы

Первая за 30 с лишнем лет кинопремьера в селе намечена на 19 декабря. Вход для всех любителей советской классики бесплатный.

Дальнейшую билетную программу в доме культуры пока не просчитывали.

«Важно ведь людей не отпугнуть», — сказала Воронина.

К слову, заниматься кинопрокатом дом культуры может на вполне легальных основаниях. Этот пункт входит в перечень разрешённых платных услуг.

Дом культуры села Сосновка. altapress.ru

Показывать фильмы здесь планируют раз в неделю.

Чем ещё живет клуб

Сельский дом культуры в Сосновке переживает второе рождение. В здании, которому в следующем году исполнится 50 лет, впервые за много проводят капитальный ремонт.

С марта нынешнего года здесь полностью перекрыли крышу, вставили новые окна и двери, обновили фойе, заменили всю систему отопления и электроснабжения.

В доме культуры теперь есть новая гримерка для артистов и библиотека. Осталось дождаться только мебель.

1,3 млн рублей на эти работы Сосновка получила по гранту на поддержку местных инициатив. Ещё 4,5 млн рублей выделил Андрей Лазарев.

Дом культуры села Сосновка. altapress.ru

В сельском доме культуры жизнь не замирала — здесь занимаются два танцевальных коллектива, два вокальных. Есть свой молодежный клуб. Олдскульную тематику развивают бабушки из клуба «Затейницы».

Теперь здесь будет еще и кино.