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Жизнь

Известный барнаульский предприниматель восстановил ретро-кинопроектор в родном селе

В селе Сосновка Заринского района 19 декабря пройдет первый за несколько десятилетий кинопоказ. Проектор, которому примерно 40 лет, чудом сохранился в местном доме культуры. В его восстановление и ремонт ДК вложился директор барнаульского завода «Алтайтара» Андрей Лазарев.

Откуда взялся проектор

Старожилы села говорят, что кинооборудование закупалось в начале 80-х годов прошлого века. Тогда его устанавливали во все дома культуры района. Последний кинопоказ в Сосновке относится еще к временам Советского союза.

А дальше, в лихие 90-е, было не до культуры. Кинобудка обветшала, аппаратура на много лет оказалась забытой.

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Стряхнули с нее пыль в 2020 году, когда в ДК начали капитальный ремонт. Оказалось, что проекторы еще «на ходу», для их функционирования не хватает только колонок.

Ретро оборудование Андрей Лазарев отыскал в Барнауле. Теперь в Сосновке полный комплект.

На днях в село должен приехать киномеханик из Барнаула, чтобы ещё раз протестировать проекторы и обучить местного «мистера Феста», как оживлять «простыню».

Кстати, экран для показа кинофильмов в доме культуры тоже сохранился с советских времён. Его отреставрировали и теперь используют по полной программе.

По словам главы администрации Заринского района Валерия Тимирязева, нигде больше по селам советских кинопроекторов нет. В крае этих «динозавров» можно тоже пересчитать по пальцам.

Зачем меценат за все это взялся

Андрей Лазарев помогает Сосновке не случайно — в этом селе он родился. Бухгалтером в местном СПК работала его мама.

Андрей Лазарев, руководитель завода &quot;Алтайтара&quot;.
Андрей Лазарев, руководитель завода «Алтайтара».
Анна Зайкова

Для своей родины он сделал немало. Например, помог построили церковь, к которой местные жители относятся с большим трепетом.

Что будут показывать

Кинопленки для советского проектора в доме культуры не сохранилось. Но, как оказалось, она есть в Барнауле.

Кинотеатр «Премьера» владеет целой фильмотекой, записанной на старой 16-миллиметровой пленке. Репертуар, конечно, соотвествующий.

На первый показ сельчанам привезут фильмы «Они сражались за Родину», «Юнга» и «А зори здесь тихие» в своём первом исполнении.

Фильм &quot;А зори здесь тихие&quot;
Фильм «А зори здесь тихие»
kinopoisk.ru

По словам заведующей клубом Натальи Ворониной, договор с «Премьерой» на предоставление советских картин уже подписан.

ДК должен за это платить 7 тыс. рублей в месяц. Удастся ли эти деньги отбить, заведующая не знает. И добавляет: «Это не самое главное».

Как будут проходить показы

Первая за 30 с лишнем лет кинопремьера в селе намечена на 19 декабря. Вход для всех любителей советской классики бесплатный.

Дальнейшую билетную программу в доме культуры пока не просчитывали.

«Важно ведь людей не отпугнуть», — сказала Воронина.

К слову, заниматься кинопрокатом дом культуры может на вполне легальных основаниях. Этот пункт входит в перечень разрешённых платных услуг.

Дом культуры села Сосновка.
Дом культуры села Сосновка.
altapress.ru

Показывать фильмы здесь планируют раз в неделю.

Чем ещё живет клуб

Сельский дом культуры в Сосновке переживает второе рождение. В здании, которому в следующем году исполнится 50 лет, впервые за много проводят капитальный ремонт.

С марта нынешнего года здесь полностью перекрыли крышу, вставили новые окна и двери, обновили фойе, заменили всю систему отопления и электроснабжения.

В доме культуры теперь есть новая гримерка для артистов и библиотека. Осталось дождаться только мебель.

1,3 млн рублей на эти работы Сосновка получила по гранту на поддержку местных инициатив. Ещё 4,5 млн рублей выделил Андрей Лазарев.

Дом культуры села Сосновка.
Дом культуры села Сосновка.
altapress.ru

В сельском доме культуры жизнь не замирала — здесь занимаются два танцевальных коллектива, два вокальных. Есть свой молодежный клуб. Олдскульную тематику развивают бабушки из клуба «Затейницы».

Теперь здесь будет еще и кино.

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