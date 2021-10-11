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Жизнь

Известный историк рассказал «сибирскому Дудю» о семи чудесах Барнаула и мечте стать мэром

Известный в Барнауле краевед, историк Данил Дегтярев стал героем нового выпуска «Родился — пригодился» на YouTube. Он дал большое интервью автору проекта Никите Тушеву, в котором поделился не только секретами города, но и своими личным, а также провел экскурсию.

Никита Тушев и Данил Дегтярев.
Никита Тушев и Данил Дегтярев.
Скриншот "Родился - пригодился" на YouTube

«Покажем вам 7 чудес Барнаула и раскроем с новой стороны те достопримечательности города, мимо которых вы проходите или проезжаете каждый день! Все для того, чтобы вы заново полюбили свой город», — говорится в описании к выпуску.

Дегтярев рассказывает интересные факты о «семи чудесах Барнаула»: Демидовский столп, дом Лесневского, барнаульские «сфинксы», дом Полякова, Ленин — тореадор, фреска «Дары Алтая Родине» и первое барнаульское водохранилище.

В интервью он поделился моментами из личной жизни, своей гражданской позицией, мечтой стать мэром, победами в борьбе с уничтожением исторического наследия, а также тем, чем, на его взгляд, Барнаул может городиться.

YouTube-канал под названием «Родился — пригодился» появился летом 2019 года. Ранее altapress.ru поговорил с его основателем.

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