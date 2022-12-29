29 декабря
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Жизнь

Известный сибирский фотограф опубликовал снимки новогодней столицы России

Известный сибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из новогодней столицы России 2023 года.

Новогодняя столица России - Новосибирск.
Новогодняя столица России - Новосибирск.
https://gelio.livejournal.com/280990.html

Это — Новосибирск.

«В декабре город преобразился — из-за гирлянд на главных улицах стало ночью светло, как днем. А на городских улицах появились сказочные фигуры, светятся дома, фонтаны, деревья», — рассказывает Слава.

В городе-миллионнике ул. Ленина на два месяца сделали пешеходной, а на набережной работает каток — самый длинный в России. Его длина — 1300 метров.

Цифра

На украшение центральной Новогодней елки в Новосибирске ушло 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей.

Передача снежинки

В Рождество состоится торжественная церемония передачи снежинки — переходящего символа столицы Нового Года. В следующем году главным новогодним городом будет Суздаль.

В сентябре Слава Степанов показал «Ворота Алтая» с высоты.

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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