Известный сибирский фотограф показал «Ворота Алтая» с высоты

«Бийск расположен на Алтае, на нулевом километре Чуйского тракта, который ведет к границе с Монголией», рассказывает Слава в своем блоге.
Это один из шести городов России, который основали по личному приказу Петра I. А сейчас это второй по численности город Алтайского края после Барнаула.
Недалеко от города сливаются реки Катунь и Бия — именно в этом месте начинается Обь, самая длинная река в России.
Что известно о фотографе
Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.
С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.