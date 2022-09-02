2 сентября
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Жизнь

Известный сибирский фотограф показал «Ворота Алтая» с высоты

Заядлый путешественник и блогер, известный новосибирский фотограф Слава Степанов показал «Ворота Алтая» — Бийск.

Бийск с высоты.
Бийск с высоты.
Слава Степанов, https://gelio.livejournal.com/274021.html

«Бийск расположен на Алтае, на нулевом километре Чуйского тракта, который ведет к границе с Монголией», рассказывает Слава в своем блоге.

Это один из шести городов России, который основали по личному приказу Петра I. А сейчас это второй по численности город Алтайского края после Барнаула.

Недалеко от города сливаются реки Катунь и Бия — именно в этом месте начинается Обь, самая длинная река в России.

Что известно о фотографе

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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