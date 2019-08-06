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Жизнь

Известный сибирский фотограф снял с высоты резиденцию Кадырова

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал резиденцию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Резиденция Кадырова в Грозном.
Резиденция Кадырова в Грозном.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Слава Степанов опубликовал фото Грозного с высоты в своем ЖЖ.

На одной из фотографий запечатлена официальная резиденция Рамзана Кадырова. Она построена в дворцовом стиле, ее окружает парк с газонами и цветниками.

Строительство дворца обошлось государству почти в треть миллиарда долларов, по данным «Собеседника». Издание также рассказывало о «неофициальных» резиденциях Кадырова.

Ежегодно правительство Чечни проводит два аукциона на благоустройство территории — в 2018-м общая начальная стоимость этих контрактов превысила 85 млн рублей, писали «Открытые медиа», пишет Тайга.инфо.

Что известно о фотографе

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio», продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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