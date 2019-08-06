Известный сибирский фотограф снял с высоты резиденцию Кадырова

Слава Степанов опубликовал фото Грозного с высоты в своем ЖЖ.
На одной из фотографий запечатлена официальная резиденция Рамзана Кадырова. Она построена в дворцовом стиле, ее окружает парк с газонами и цветниками.
Строительство дворца обошлось государству почти в треть миллиарда долларов, по данным «Собеседника». Издание также рассказывало о «неофициальных» резиденциях Кадырова.
Ежегодно правительство Чечни проводит два аукциона на благоустройство территории — в 2018-м общая начальная стоимость этих контрактов превысила 85 млн рублей, писали «Открытые медиа», пишет Тайга.инфо.
Что известно о фотографе
Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio», продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.
С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.