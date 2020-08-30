Популярный телеведущий и многодетный отец назвал свою пенсию «справедливой»

Телеведущий Дмитрий Дибров, недавно переживший проблемы со здоровьем, назвал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ размер своей пенсии.

По словам Диброва, он получает 33 тысячи рублей. «Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже», — отметил телеведущий.

Он добавил, что считает справедливым размер пособия.

Дибров — член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?», также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.

Как сообщают РИА Новости, в последние годы Дибров вел программу «Временно доступен» на телеканале ТВЦ, а также программу «Секретная папка» на телеканале «Звезда».

В 2013 году он стал лауреатом премии «Светский журналист года» в номинации «За вклад в профессию».

В феврале 2020 года прямом на съемочной площадке Диброву стало плохо. Его госпитализировали в одну из московских клиник после обморока.