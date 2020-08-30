Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Популярный телеведущий и многодетный отец назвал свою пенсию «справедливой»

Телеведущий Дмитрий Дибров, недавно переживший проблемы со здоровьем, назвал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ размер своей пенсии.

Дмитрий Дибров.
Дмитрий Дибров.
youtube.com.

По словам Диброва, он получает 33 тысячи рублей. «Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже», — отметил телеведущий.

Он добавил, что считает справедливым размер пособия.

Дибров — член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?», также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.

Как сообщают РИА Новости, в последние годы Дибров вел программу «Временно доступен» на телеканале ТВЦ, а также программу «Секретная папка» на телеканале «Звезда».

В 2013 году он стал лауреатом премии «Светский журналист года» в номинации «За вклад в профессию».

В феврале 2020 года прямом на съемочной площадке Диброву стало плохо. Его госпитализировали в одну из московских клиник после обморока.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость