Известного чиновника в Алтайском крае вывели из комы

Главу Первомайского района Алтайского края, 34-летнего Александра Иванова вывели из комы, но прогнозов по поводу его состояния врачи не дают, пишет «Толк». В коме он был более двух недель.

Пока он не говорит и не может самостоятельно дышать. Прогнозы доктора смогут сделать только после специальных тестов и наблюдения, сообщает издание.

Александр Иванов попал в больницу с серьезной травмой головы, которую получил в результате несчастного случая. Как сообщили в правительстве края, он упал.

Обязанности главы Первомайского района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Шипунов.

Ранее стало известно, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.