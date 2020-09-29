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Жизнь

Известного чиновника в Алтайском крае вывели из комы

Главу Первомайского района Алтайского края, 34-летнего Александра Иванова вывели из комы, но прогнозов по поводу его состояния врачи не дают, пишет «Толк». В коме он был более двух недель.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com

Пока он не говорит и не может самостоятельно дышать. Прогнозы доктора смогут сделать только после специальных тестов и наблюдения, сообщает издание.

Александр Иванов попал в больницу с серьезной травмой головы, которую получил в результате несчастного случая. Как сообщили в правительстве края, он упал.

Обязанности главы Первомайского района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Шипунов.

Ранее стало известно, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.

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