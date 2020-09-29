Известного чиновника в Алтайском крае вывели из комы

Пока он не говорит и не может самостоятельно дышать. Прогнозы доктора смогут сделать только после специальных тестов и наблюдения, сообщает издание.
Александр Иванов попал в больницу с серьезной травмой головы, которую получил в результате несчастного случая. Как сообщили в правительстве края, он упал.
Обязанности главы Первомайского района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Шипунов.
Ранее стало известно, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.