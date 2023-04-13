К концерту Ольги Бузовой в Барнауле построят новую сцену

В Барнауле в «Планете Q» строят новую сцену, на которой первой выступит Ольга Бузова с концертом 12 мая. Об этом сообщает amic.ru.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года

По информации издания, в «Планете Q» решили обновить сцену для будущих выступлений звезд.

«Новая сцена — новые артисты, новые возможности для хороших тусовок и еще больше гостей», — заявили в развлекательном комплексе.

Первой на новой сцене выступит Ольга Бузова. Певица и телезвезда отправляется на очередные гастроли по России. Барнаул она посетит 12 мая.

Зрителей ожидают яркое свето-шоу. Бузова вместе с подтанцовкой будут одеты в блестящие купальники.

Вот как проходил ее предыдущий концерт в Барнауле в 2019 году: