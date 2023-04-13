К концерту Ольги Бузовой в Барнауле построят новую сцену

По информации издания, в «Планете Q» решили обновить сцену для будущих выступлений звезд.
«Новая сцена — новые артисты, новые возможности для хороших тусовок и еще больше гостей», — заявили в развлекательном комплексе.
Первой на новой сцене выступит Ольга Бузова. Певица и телезвезда отправляется на очередные гастроли по России. Барнаул она посетит 12 мая.
Зрителей ожидают яркое свето-шоу. Бузова вместе с подтанцовкой будут одеты в блестящие купальники.
Вот как проходил ее предыдущий концерт в Барнауле в 2019 году: