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Жизнь

К ковидным ездят только «избранные». В Бийске уже три месяца конфликтуют медики скорой помощи

В Бийске разгорается конфликт руководства и фельдшеров станции скорой помощи. Сотрудники жалуются на то, что на вызовы к «ковидным» пациентам отправляют только «избранных» медиков, а другие из-за этого остаются без выплат, пишет «Бийский рабочий».

Скорая помощь. Коронавирус.
Скорая помощь. Коронавирус.
кадр из видео.

Как поясняет издание, сотрудники и руководство станции скорой помощи не могут договориться уже несколько месяцев. Еще в декабре фельдшеры и водители жаловались, что на вызовы к пациентам с подтвержденным коронавирусом отправляют только «избранных».

При этом за выезды к пациентам с коронавирусом медикам положены доплаты, которые могут достигать 25 тысяч рублей. И некоторым сотрудникам, по их словам, не удается получить такую прибавку к зарплате.

В то же время главный врач станции не согласен с претензиями. Он отмечает, что случаев заболевания COVID-19 в Бийске стало меньше, и распределить «ковидные» выезды равномерно просто невозможно.

Также работники станции недовольны ситуацией с выплатами, которые положены медикам, перенесшим коронавирус. Всего такую выплату в Бийске получили 90 сотрудников станции скорой помощи, но есть и те, кто на больничный не уходил и перенес ковид бессимптомно. Они остались без выплат.

Между тем, официальный больничный сотрудника с подтвержденным коронавирусом — одно из главных требований для получения такой выплаты. Оно установлено на федеральном уровне.

Как пишет «Бийский рабочий», сотрудники станции скорой помощи уже написали обращения в Министерство здравоохранения и намерены обратиться в прокуратуру.

Напомним, ранее десять сибирских медиков только после вмешательства прокуратуры получили 1,2 млн «ковидных» рублей, которых их хотели лишить.

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