Десять сибирских медиков получили 1,2 млн «ковидных» рублей, которых их хотели лишить

В Иркутской области только после вмешательства прокуратуры медикам отдали заслуженные доплаты за работу с ковидными больными, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Стимулирующих надбавок хотели лишить работников лаборатории госпиталя для лечения пациентов с COVID-19, развернутого на базе медсанчасти аэропорта Иркутска.

«Госпиталь работал с июня по июль 2020 года и с октября по январь 2021 года. Сотрудники его лаборатории работали с биоматериалом, зараженным COVID-19, для проведения полного лабораторного обследования больных в период стационарного лечения. Но стимулирующие надбавки за работу в опасных условиях они получили не в полном объеме», — отмечает агентство.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что специалистам отказали в выплатах за работу с конца октября по январь 2021 года.

Ведомство, куда с жалобой обратился коллектив лаборатории, выявило нарушения. Руководству медсанчасти аэропорта внесли представление.

После этого работников лаборатории включили в штатное расписание ранее действовавшего госпиталя. Выплаты в размере 1,165 млн рублей получили десять медиков.

Ранее алтайские студенты пожаловались на отсутствие доплат за коронавирус. После этого АГМУ опроверг лишение выплат за практику в больницах во время пандемии.