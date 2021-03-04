Десять сибирских медиков получили 1,2 млн «ковидных» рублей, которых их хотели лишить

Стимулирующих надбавок хотели лишить работников лаборатории госпиталя для лечения пациентов с COVID-19, развернутого на базе медсанчасти аэропорта Иркутска.
«Госпиталь работал с июня по июль 2020 года и с октября по январь 2021 года. Сотрудники его лаборатории работали с биоматериалом, зараженным COVID-19, для проведения полного лабораторного обследования больных в период стационарного лечения. Но стимулирующие надбавки за работу в опасных условиях они получили не в полном объеме», — отмечает агентство.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что специалистам отказали в выплатах за работу с конца октября по январь 2021 года.
Ведомство, куда с жалобой обратился коллектив лаборатории, выявило нарушения. Руководству медсанчасти аэропорта внесли представление.
После этого работников лаборатории включили в штатное расписание ранее действовавшего госпиталя. Выплаты в размере 1,165 млн рублей получили десять медиков.
Ранее алтайские студенты пожаловались на отсутствие доплат за коронавирус. После этого АГМУ опроверг лишение выплат за практику в больницах во время пандемии.