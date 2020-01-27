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Жизнь

К орбите Земли несется гигантский астероид-«Апполон»

Гигантский астероид диаметром примерно 990 метров мчится к Земле, сообщает Express со ссылкой на NASA.

Астероид в космосе.
Астероид в космосе.
www.nat-geo.ru

Ему присвоен номер 163373 и причислен к группе «Аполлонов». Астероид идентифицирован в 1995 году.

Скорость полета «апполона» превышает 57 тыс. километров в час. Для трассы полета астероидов данного типа характерно пересечение орбиты Земли, они потенциально опасны, пишет «Росбалт».

Астероид пролетит рядом с Землей 15 февраля. А следующее его приближение произойдет только через 55 лет.

Ранее американский физик Джеймс Бенфорд, участник проекта SETI по поиску внеземного разума в своей работе в издании The Astronomical Journal призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов.

«Обнаруженная группа близлежащих ко-орбитальных астероидов может служить идеальным местом внеземному разуму для наблюдения за Землей, так как их трудно разглядеть», — отмечает Бенфорд.

Ученый призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов и выяснить, не скрываются ли там аппараты других цивилизаций.

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