К прощанию с Борисом Грачевским. Как барнаульские школьники придумали сюжет для «Ералаша»

17 января на Троекуровском кладбище Москвы будет похоронен создатель и бессменный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он скончался накануне на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.

Прощание с легендарным Борисом Грачевским будет проводиться в Доме кино с 11 часов по московскому времени.

Altapress.ru вспомнил историю более чем 10-летней давности, как барнаульские школьники придумали тогда классный сюжет для «Ералаша», он называется «Одноклассница».

Летом 2009 года учащиеся барнаульского профессионального лицея № 38 снялись в одном из сюжетов программы «Ералаш». В августе группа барнаульских школьников (15 человек) отдыхала в летнем лагере «Смена» в Анапе. В это же время в лагере работала съемочная группа программы «Ералаш».

Все дети могли пройти кастинг на роли в сюжетах «Ералаша» и принять участие в конкурсе на лучший сценарий.

Сюжет «Одноклассница», написанный барнаульскими школьниками, взял главный приз сезона-2009. В нем же наши ребята снялись в главных ролях.

Также учащиеся лицея № 38 посетили несколько мастер-классов по гриму, режиссуре и сценической речи.

Как рассказывала тогда altapress.ru Оксана Княжева, руководитель группы барнаульских школьников, создатель легендарного киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский пригласил ребят на будущее лето снова поучаствовать в съемках, а также отдохнуть на Черном море.