К прощанию с Борисом Грачевским. Как барнаульские школьники придумали сюжет для «Ералаша»

Прощание с легендарным Борисом Грачевским будет проводиться в Доме кино с 11 часов по московскому времени.
Altapress.ru вспомнил историю более чем 10-летней давности, как барнаульские школьники придумали тогда классный сюжет для «Ералаша», он называется «Одноклассница».
Летом 2009 года учащиеся барнаульского профессионального лицея № 38 снялись в одном из сюжетов программы «Ералаш». В августе группа барнаульских школьников (15 человек) отдыхала в летнем лагере «Смена» в Анапе. В это же время в лагере работала съемочная группа программы «Ералаш».
Все дети могли пройти кастинг на роли в сюжетах «Ералаша» и принять участие в конкурсе на лучший сценарий.
Сюжет «Одноклассница», написанный барнаульскими школьниками, взял главный приз сезона-2009. В нем же наши ребята снялись в главных ролях.
Также учащиеся лицея № 38 посетили несколько мастер-классов по гриму, режиссуре и сценической речи.
Как рассказывала тогда altapress.ru Оксана Княжева, руководитель группы барнаульских школьников, создатель легендарного киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский пригласил ребят на будущее лето снова поучаствовать в съемках, а также отдохнуть на Черном море.