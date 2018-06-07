Бывшая жена создателя "Ералаша" снялась в октровенной фотосессии для Playboy. 18+

Сегодня, 19:27.
Жизнь

Бывшая жена создателя киножурнала "Ералаш" Анна Грачевская удивила подписчиков Instagram фото, в котором предстала абсолютно голой. Как оказалось, этот снимок был сделан для российской версии журнала Playboy.

Анна Грачевская.
Анна Грачевская.

Анна Грачевская,
телеведущая и актриса:

— На днях выходит, долгожданный @playboy_russia. Я немного волнуюсь... Впервые, я обнажила тело и то,что внутри меня (почки, печень, сердце). А если серьёзно, это первая моя "голая съемка".

Поклонники с восторгом восприняли новость о появлении их кумира на страницах Playboy. В то же время многие заметили, что Анна немного лукавит, когда говорит, что обнажённая съёмка вызывает у неё чувство волнения. В её блоге нередко можно заметить достаточно откровенные фото, чему фолловеры, безусловно, рады, пишет Vistanews.ru.

Кто такая Анна Грачевская

Анна Грачевская. Фото: www.instagram.com/anna_grachevskaya.
Анна Грачевская. Фото: www.instagram.com/anna_grachevskaya.
Анна Грачевская. Фото: www.instagram.com/anna_grachevskaya.
Анна Грачевская. Фото: www.instagram.com/anna_grachevskaya.
Анна Грачевская. Фото: www.instagram.com/anna_grachevskaya.
Анна Грачевская. Фото: www.instagram.com/anna_grachevskaya.
Анна Грачевская. Фото: www.instagram.com/anna_grachevskaya.

32-летняя уроженка Харькова Анна Панасенко изменила фамилию на Грачевская после свадьбы с основателем детского киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским, с которым состояла в браке с 2010 по 2014 годы.

Девушка окончила питерский университет культуры и искусств, выбрав себе специальность режиссера и продюсера театрализованных шоу-программ.

В браке с Грачевским у пары родилась дочь Василиса. Спустя 5 месяцев после рождения ребенка Анна устроилась работать на телеканал "Юмор ТВ". В 2012 году она снялась в кинокомедии "Мексиканский вояж Степаныча". Также она снималась в некоторых сериях "Ералаша".

Она откровенно рассказала о том, что неоднократно изменяла свою внешность с помощью пластической хирургии.

В 2016 году Анна повторно вышла замуж за бывшего баскетболиста Артема Кузякина, пишет 24smi.org.

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