Бывшая жена создателя "Ералаша" снялась в октровенной фотосессии для Playboy. 18+

Бывшая жена создателя киножурнала "Ералаш" Анна Грачевская удивила подписчиков Instagram фото, в котором предстала абсолютно голой. Как оказалось, этот снимок был сделан для российской версии журнала Playboy.
Анна Грачевская,
телеведущая и актриса:
— На днях выходит, долгожданный @playboy_russia. Я немного волнуюсь... Впервые, я обнажила тело и то,что внутри меня (почки, печень, сердце). А если серьёзно, это первая моя "голая съемка".
Поклонники с восторгом восприняли новость о появлении их кумира на страницах Playboy. В то же время многие заметили, что Анна немного лукавит, когда говорит, что обнажённая съёмка вызывает у неё чувство волнения. В её блоге нередко можно заметить достаточно откровенные фото, чему фолловеры, безусловно, рады, пишет Vistanews.ru.
Кто такая Анна Грачевская
32-летняя уроженка Харькова Анна Панасенко изменила фамилию на Грачевская после свадьбы с основателем детского киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским, с которым состояла в браке с 2010 по 2014 годы.
Девушка окончила питерский университет культуры и искусств, выбрав себе специальность режиссера и продюсера театрализованных шоу-программ.
В браке с Грачевским у пары родилась дочь Василиса. Спустя 5 месяцев после рождения ребенка Анна устроилась работать на телеканал "Юмор ТВ". В 2012 году она снялась в кинокомедии "Мексиканский вояж Степаныча". Также она снималась в некоторых сериях "Ералаша".
Она откровенно рассказала о том, что неоднократно изменяла свою внешность с помощью пластической хирургии.
В 2016 году Анна повторно вышла замуж за бывшего баскетболиста Артема Кузякина, пишет 24smi.org.
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