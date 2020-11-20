К Земле несется астероид стоимостью 17 млрд долларов. Размером он с мальдивский остров

На минимальное расстояние к Земле астероид 153201 (2000 WO107) подойдет 29 ноября в 8:00 по московскому времени.
«Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны. Таким образом, в этот раз космический „пришелец“ не представляет угрозы для нашей планеты», — успокоили в НАСА.
При этом «космический засланец» относится к потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли. Примечательно, что это весьма дорогой объект.
По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тыс. астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивают в 17,4 млрд долларов — никель, железо и кобальт.
Ранее сообщали, что к Земле на полной скорости несется «каменный холодильник».
Из множества островов Мальдивского архипелага заселены только около двух сотен. Типичный остров для туристов имеет размеры 800 на 200 метров.